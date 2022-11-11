Названы предварительные данные по экспорту нефти и газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2022 года экспорт нефти из Азербайджана составил 21,9 миллиона тонн.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

“По предварительным данным, общий объем добытой в стране нефти в январе-октябре 2022 года составил 27,2 миллиона тонн”, - говорится в публикации.

Министр также отметил, что объем добытого газа в Азербайджане за первые 10 месяцев 2022 года увеличился на 7,3 процента в годовом исчислении - до 38,4 миллиарда кубометров, из которых 18,2 миллиарда кубометров пришлись на экспорт.

Twitter: @mariiiakhm