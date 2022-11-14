ФАО готова поддержать проект по управлению пищевыми продуктами в Азербайджане - координатор

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) нацелена на поддержку проекта в сфере управления пищевыми продуктами и пищевыми отходами в Азербайджане.

Об этом Trend сказал в понедельник Субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

"Один из проектов, который мы с правительством обсуждали наиболее интенсивно, связан с областью пищевых отходов. Мы имплементируем этот проект на региональном уровне, и наибольшее внимание уделили его исполнению в Турции, добившись очень значительных результатов. Мы планируем опыт, который получили в Турции, применить и в Азербайджане, учитывая тот интерес, который присутствует к этому проекту в стране", - сказал он.

Как пояснил координатор, проект в большей степени ориентирован на привлечение внимания людей к тому, сколько еды и испорченных продуктов выбрасывается.

"На глобальном уровне более трети пищевых продуктов являются потерями и отходами. Это драматическая цифра. Это большая проблема, которая может решить многие вопросы, связанные не только с базовым питанием, но и со здоровой пищей. Правительство Азербайджана и ФАО очень заинтересованы в этом совместном сотрудничестве", - сказал он.

Гуцу отметил, что у ФАО существует очень широкий спектр сотрудничества с Азербайджаном, и определенно имеются перспективы дальнейшего углубления этого партнерства.

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