Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 ноября понизилась на 1,18 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,29 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,23 доллара – до 95,06 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,43 доллара, составив 65,17 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 ноября понизилась на 1,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 95,51 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.