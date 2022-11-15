Азербайджан подпишет новый меморандум в сфере электроэнергетики с ЕБРР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подпишут меморандум о взаимопонимании по технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджана.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на минэнерго, данный вопрос обсуждался на встрече между заместителем министра энергетики Самиром Велиевым и делегацией ЕБРР во главе с региональным директором по Кавказу Катариной Бьорлин Хансен.

Стороны договорились подписать документ в ближайшем будущем.

Также состоялся обмен мнениями по текущему сотрудничеству и дальнейшим перспективам его развития между Азербайджаном и ЕБРР в сферах электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Был рассмотрен статус реализации совместных проектов, развития низкоуглеродной электроэнергетики, проектов в сфере ВИЭ. Стороны также обсудили подготовку к реализации проекта по проведению аукционов в секторе ВИЭ в Азербайджане.

На встрече также обсуждались меры, предпринимаемые в направлении превращения освобожденных от армянской оккупации территорий в зону “зеленой” энергетики, создания на этих территориях зон “нулевого выброса” к 2050 году, а также реализации проектов оффшорной ветроэнергетики.

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