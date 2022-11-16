Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 ноября понизилась на 1,39 доллара относительно предыдущего показателя и составила 95,90 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,47 доллара – до 93,59 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,57 доллара, составив 63,60 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 ноября понизилась на 1,56 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,95 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.