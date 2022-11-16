Казахстан стремится увеличить товарооборот с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Наша цель – довести объем товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном до 1 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции, посвященной предстоящим президентским выборам в Казахстане.

«Мы будем искать новые направления в текущих экономических операциях, новые возможности для расширения деятельности торговых домов и межправительственной комиссии», - сказал он.

Абдыкаримов подчеркнул, что Деловой совет Азербайджана и Казахстана уже успешно функционирует, и недавнее заседание при участии 24 казахстанских и 35 азербайджанских компаний тому подтверждение.

«За годы сотрудничества между нашими странами сложился качественно новый уровень отношений. Азербайджан и Казахстан связывают тесные экономические и культурно-гуманитарные связи», - сказал он.

Абдыкаримов отметил, что визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в августе, в преддверии празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами, в очередной раз подтвердил курс на сближение и углубление связей с Азербайджаном.