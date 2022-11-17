Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 ноября понизилась на 1,43 доллара относительно предыдущего показателя и составила 94,47 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,58 доллара – до 92,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,4 доллара, составив 62,2 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 ноября понизилась на 1,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 92,38 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.