В Баку проходит Форум по инвестициям и молодежному предпринимательству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 ноября в Баку при поддержке министерств экономики, молодежи и спорта Азербайджана, Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) открылся Азербайджанский форум по инвестициям и молодежному предпринимательству.

Как сообщает в четверг Trend, в форуме принимают участие официальные лица, бизнесмены, инвесторы, представители стартапов, молодежных организаций, международных организаций и дипкорпуса из числа стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Цель форума – содействие инвестициям в страну с участием местных и международных организаций, бизнесменов, инвесторов, экспертов и стартапов, их информирование об инвестиционных возможностях, обсуждение путей развития нового видения и укрепления стартап-экосистемы в Азербайджане, Евразии и странах-членах Организации исламского сотрудничества, поддержка молодых предпринимателей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)