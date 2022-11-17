Обнародованы данные по добыче сырой нефти в Азербайджане в октябре

БАКУ /Trend/ - Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в октябре 2022 года составила 547,2 тысячи баррелей, передает Trend в четверг со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По данным минэнерго, за прошлый месяц суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 663,8 тысячи баррелей.

Суточная добыча конденсата составила 116,6 тысячи баррелей.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 32-м заседании министров стран ОПЕК+, суточная норма добычи сырой нефти в Азербайджане на октябрь была определена на уровне 717 тысяч баррелей.

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