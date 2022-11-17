Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

БАКУ /Trend/ - 17 ноября Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 42,6 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

В сообщении ЦБА отмечается, что относительно высокий спрос на аукционе по сравнению с предыдущими аукционами связан с накопленным спросом из-за проведения на прошлой неделе только одного аукциона вместо двух, предусмотренных графиком, в связи с праздничными днями.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.