Азербайджан является ключевым экономическим партнером Германии на Южном Кавказе - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является ключевым экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на заседании Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan).

“Азербайджан является ключевым экономическим партнером Германии в регионе. Я вижу огромные возможности для немецких компаний и инвесторов в нескольких секторах, главным образом, в реконструкции Карабахского экономического района”, - сказал он.

Хорлеманн подчеркнул важность экономических отношений между Азербайджаном и Германией.

Отметим, что AHK Azerbaijan организовала Ассамблею членов AHK, в которой приняли участие около 90 представителей бизнеса. Ассамблея членов AHK - это мероприятие, организуемое два раза в год для обсуждения деятельности и достижений AHK Azerbaijan за прошедшие полгода. В ходе заседания были проведены выборы в новый Совет директоров.

Twitter: @mariiiakhm