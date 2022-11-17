ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 17 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона семь инвесторов подали 14 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 40 367 400 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 98,0662 маната (4,23 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 4 мая 2023 года.