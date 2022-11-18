Названы данные по соцвыплатам в Азербайджане в январе-октябре 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2022 года Госфондом соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана были выплачены социальные пособия и пенсии 831 тысяче человек.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, из них 462 тысячи были обеспечены социальными пособиями, 369 тысяч - ежемесячной президентской пенсией.

По социальным пособиям населению выплачен за этот период 661 миллион манатов, что на 36 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, по президентским пенсиям - 447 миллионов манатов, что на 29 процентов больше за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев этого года 189 тысяч назначений пенсий и пособий были осуществлены в проактивном порядке через электронную систему.

(Перевод: Фидан Мустафаева)