Азербайджан делает ставку на "зеленую" энергию в Карабахе - комментарий к I Госпрограмме "Большого возвращения"

БАКУ /Trend/ - После освобождения своих исторических земель от армянской оккупации Азербайджан приступил к реализации широкомасштабной "I Государственной программы "Большого возвращения". В рамках программы правительством Азербайджана ведутся работы по восстановлению ключевой энергетической инфраструктуры, необходимой для успешного экономического развития на этих территориях. Наряду с традиционными энергоресурсами, Азербайджан также уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии. Правительство страны нацелено на достижение 30-процентной доли ВИЭ в общем энергобалансе страны к 2030 году.

Так, в период с 2023 по 2025 годы министерство энергетики Азербайджана будет заниматься изучением и оценкой перспектив использования ВИЭ, а именно гидроэнергетики, геотермальной энергии и биоэнергетики, а также водородных технологий и проведения мероприятий по хранению и гидроаккумуляции энергии.

В период до 2026 года совместно с компанией bp планируются строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангиланско-Джебраильской зоне и ветряной электростанции общей мощностью около 400 МВт в Лачинском или Кяльбаджарском районах за счет частных инвестиций.

В свою очередь министерство экономики Азербайджана до 2026 года будет заниматься привлечением частных инвестиций в восстановительные работы и строительство новых гидроэлектростанций. Наряду с этим, ОАО "Азерэнержи" будет заниматься восстановительными работами на выведенных из эксплуатации малых ГЭС, обеспечив в результате работу 23 малых ГЭС к 2025 году. "Азерэнержи" планирует построить 28 новых малых ГЭС до 2025 года, доведя количество малых ГЭС до 37 к 2026 году. Также к 2025 году будет завершено строительство ГЭС "Худаферин" мощностью 100 МВт и ГЭС "Гыз Галасы" мощностью 40 МВт. Кроме того, министерство энергетики в 2022-2023 годах будет заниматься реализацией пилотных проектов по применению "зеленых" технологий.

Как сказал Trend в пятницу научный сотрудник Программы по энергетике, климату и ресурсам итальянского аналитического центра по международным отношениям Istituto Affari Internazionali Пьер Паоло Раймонди, Азербайджан обладает высоким потенциалом в развитии сектора ВИЭ с точки зрения диверсификации этих источников.

"Потенциал развития ВИЭ в Азербайджане довольно высок, но еще используется не в полной мере. Кроме того, страна обладает хорошим потенциалом с точки зрения разнообразия ВИЭ. Есть возможность его реализации по солнечной и ветряной энергии, гидроэнергии, а также в использовании энергии биомассы и геотермальной энергии. Теперь стране необходимо будет выделить финансовые ресурсы и создать нормативную базу, которая будет стимулировать развитие такого потенциала", - сказал эксперт.

По его словам, хаб ВИЭ на Южном Кавказе, в связи с чем сейчас Азербайджан проводит работу, может приобрести политическую значимость. Это может стать стратегически важным направлением для международных инвестиций, как уже рассматривают некоторые европейские институты.

Раймонди отметил потенциал развития производства "зеленого" водорода в Азербайджане с дальнейшим экспортом в Европу, что будет способствовать укреплению партнерства между ЕС и Азербайджаном.

"Передача электроэнергии на большие расстояния является довольно сложной задачей с точки зрения эффективности. Азербайджан мог бы предпочесть производить чистый водород, а затем экспортировать его в Европу по существующим трубопроводам после небольших технических и инфраструктурных корректировок", - добавил он.

Освободив свои исторические земли от оккупации, Азербайджан проводит колоссальную работу по их реинтеграции и созданию новых экономических возможностей не только для себя, но и для стран широкого региона. Европейские страны не раз заявляли о своей заинтересованности в ВИЭ-проектах в Азербайджане, что также отражено в подписанном недавно меморандуме о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном. Так, потенциал Азербайджана в секторе ВИЭ может сыграть большую роль в диверсификации энергоресурсов в Европе и достижении ее целей по сокращению выбросов углеводорода. Привлекая крупные иностранные инвестиции в проекты ВИЭ, Азербайджан значительно укрепит свою экономику, а также обеспечит энергобезопасность своих партнеров.