Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 7 ноября 1,7 14 ноября 1,7 8 ноября 1,7 15 ноября 1,7 9 ноября 1,7 16 ноября 1,7 10 ноября 1,7 17 ноября 1,7 11 ноября 1,7 18 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0091 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0551 маната и составил 1,7583 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 7 ноября 1,6926 14 ноября 1,7531 8 ноября 1,6926 15 ноября 1,7545 9 ноября 1,6926 16 ноября 1,7586 10 ноября 1,7052 17 ноября 1,7632 11 ноября 1,7329 18 ноября 1,7622 Средний курс за неделю 1,7032 Средний курс за неделю 1,7583

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0003 маната и составил 0,0279 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 7 ноября 0,0274 14 ноября 0,0280 8 ноября 0,0274 15 ноября 0,0279 9 ноября 0,0274 16 ноября 0,0276 10 ноября 0,0277 17 ноября 0,0281 11 ноября 0,0280 18 ноября 0,0281 Средний курс за неделю 0,0276 Средний курс за неделю 0,0279

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0914 маната за турецкую лиру.