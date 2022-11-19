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Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет вклад в развитие экономических отношений - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 19 ноября 2022 13:21 (UTC +04:00)
Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет вклад в развитие экономических отношений - Микаил Джаббаров

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет вклад в развитие экономических отношений между двумя странами.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Как сопредседатель совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Государства Израиль считаю, что открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в нашу деятельность по расширению сотрудничества между двумя странами, развитию экономических и торговых отношений, а также укреплению партнерства", - говорится в публикации.

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