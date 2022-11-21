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Обсуждены вопросы взаимных инвестиций между Азербайджаном и Кыргызстаном

Экономика Материалы 21 ноября 2022 22:53 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы взаимных инвестиций между Азербайджаном и Кыргызстаном

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Бизнес-круги Азербайджана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления связей и наращивания объема взаимных инвестиций.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом было сказано на встрече между руководителем AZPROMO Юсифом Абдуллаевым и директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызстана Умбриэлем Темиралиевым.

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности и целях агентства, благоприятном предпринимательском и инвестиционном климате в Азербайджане, реализуемых проектах, а также отметил возможности развития сотрудничества между двумя агентствами.

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