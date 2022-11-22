Назван объем средств, которые предложено выделить на открытие ряда новых посольств Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На открытие посольств Азербайджана в Израиле, Албании и Кении, представительства в Палестине и другие расходы предлагается выделить из государственного бюджета на 2023 год 15,9 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждений во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Он отметил, что в связи с этим предлагается внести изменение в госбюджет на 2023 год, и подчеркнул, что эти изменения соответствуют бюджетным правилам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)