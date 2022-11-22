Бакинский метрополитен о строительстве еще одной станции метро (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В следующем году продолжится строительство станции "Ази Асланов-2" на "зеленой" ветке Бакинского метрополитена.

Об этом сказал Trend во вторник главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

Он отметил, что на настоящее время строительные работы временно приостановлены.

"Однако большая часть работ уже выполнена. В следующем году мы сможем продолжить строительство станции. Бакинский метрополитен имеет достаточные возможности для этого", - сказал Османов.

Следует отметить, что общая протяжённость линий бакинского метро составляет 38,3 км.

(Перевод: Фидан Мустафаева)