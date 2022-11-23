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Официальный курс маната к мировым валютам на 23 ноября

Экономика Материалы 23 ноября 2022 10:03 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 ноября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7535 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7535

1 австралийский доллар

AUD

1,1282

1 аргентинский песо

ARS

0,0103

1 белорусский рубль

BYN

0,6732

1 бразильский реал

BRL

0,3169

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0985

100 южнокорейских вон

KRW

0,1255

1 чешская крона

CZK

0,072

100 чилийских песо

CLP

0,1833

1 китайский юань

CNY

0,2376

1 датская крона

DKK

0,2358

1 грузинский лари

GEL

0,6263

1 гонконгский доллар

HKD

0,2175

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0188

100 индонезийских рупий

IDR

0,0108

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1599

1 швейцарский франк

CHF

1,7858

1 израильский шекель

ILS

0,4905

1 канадский доллар

CAD

1,2697

1 кувейтский динар

KWD

5,519

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0202

100 ливанских фунтов

LBP

0,112

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3718

1 мексиканский песо

MXN

0,0874

1 молдавский лей

MDL

0,0885

1 египетский фунт

EGP

0,0694

1 норвежская крона

NOK

0,168

100 узбекских сомов

UZS

0,0152

1 польский злотый

PLN

0,3724

1 российский рубль

RUB

0,028

1 сингапурский доллар

SGD

1,2296

1 саудовский риал

SAR

0,4523

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2223

1 турецкая лира

TRY

0,0913

1 тайваньский доллар

TWD

0,0545

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2016

1 новозеландский доллар

NZD

1,0469

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