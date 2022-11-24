Агентство по развитию МСБ реализовало 18 проектов в финансовом и банковском секторах - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию МСБ организовало с участием соответствующих структур, связанных с финансовым и банковским секторами, 18 отраслевых и просветительских мероприятий, в том числе пять - в 2022 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня на Vl Международном банковском форуме в Баку сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов.

"В целях обеспечения высоких темпов дальнейшего развития на фоне глобальных вызовов, распоряжением Президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года был утвержден документ "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и принята основанная на этих приоритетах "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы". Агентство Азербайджана по развитию МСБ организовало 18 отраслевых и просветительских мероприятий с участием соответствующих учреждений, связанных с финансовым и банковским секторами, в том числе пять только в 2022 году, на которых были даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы, разъяснения по инструментам государственной поддержки", - сказал Мамедов.

Он отметил, что Агентство реализовало крупные совместные проекты с отдельными банками и продолжает реализацию таких проектов и сегодня.

"Одним из них является совместный проект Агентства по развитию МСБ и Rabitəbank под названием "Сила женщин в бизнесе". Целью проекта является оказание поддержки повышению роли женщин-предпринимателей в экономике страны, повышению их деловой активности, созданию условий для расширения их доступа к льготным финансовым ресурсам. Считаю, что высказанные здесь сегодня идеи и предложения послужат развитию банковского сектора нашей страны и других связанных с сектором сфер", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)