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Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 24 ноября 2022 20:41 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Экономического совета Али Асадова 24 ноября состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в Кабинете министров.

На заседании, исходя из “Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана - 2030", были обсуждены проекты изменений в законодательство, направленных на стимулирование сектора информационно-коммуникационных технологий, в том числе программы научных исследований и подготовки кадров, а также изменения в законодательство о технопарках, налогах, социальной защите, таможне, миграции, последние изменения в законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс, вопросы монетарной политики и развития межбанковского рынка.

На заседании были заслушаны доклады министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, начальника Государственной миграционной службы Вусала Гусейнова, председателя Центрального банка Талеха Казымова и председателя правления ЗАО “Аграркредит” Мамеда Мусаева.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим структурам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
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