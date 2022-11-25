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Официальный курс маната к мировым валютам на 25 ноября

Экономика Материалы 25 ноября 2022 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 ноября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7717 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7717

1 австралийский доллар

AUD

1,1517

1 аргентинский песо

ARS

0,0103

1 белорусский рубль

BYN

0,6732

1 бразильский реал

BRL

0,32

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1002

100 южнокорейских вон

KRW

0,1288

1 чешская крона

CZK

0,0726

100 чилийских песо

CLP

0,1867

1 китайский юань

CNY

0,2375

1 датская крона

DKK

0,2382

1 грузинский лари

GEL

0,6286

1 гонконгский доллар

HKD

0,2177

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,061

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1635

1 швейцарский франк

CHF

1,8026

1 израильский шекель

ILS

0,4975

1 канадский доллар

CAD

1,2762

1 кувейтский динар

KWD

5,5279

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0203

100 ливанских фунтов

LBP

0,1118

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3816

1 мексиканский песо

MXN

0,0877

1 молдавский лей

MDL

0,0886

1 египетский фунт

EGP

0,0693

1 норвежская крона

NOK

0,1718

100 узбекских сомов

UZS

0,0152

1 польский злотый

PLN

0,377

1 российский рубль

RUB

0,028

1 сингапурский доллар

SGD

1,2398

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2251

1 турецкая лира

TRY

0,0913

1 тайваньский доллар

TWD

0,0552

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2281

1 новозеландский доллар

NZD

1,0663

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