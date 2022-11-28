Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит азербайджанскому представительству компании Anka International Tarim Ticaret.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил азербайджанскому представительству компании Anka International Tarim Ticaret льготный кредит в размере 500 тысяч долларов для финансирования проекта по производству труб для капельного орошения", - говорится в публикации.