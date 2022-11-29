Азербайджанская нефть подешевела почти на 3 доллара

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 ноября понизилась на 2,85 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,03 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,84 доллара – до 80,75 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,9 доллара, составив 49,94 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 ноября понизилась на 2,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,65 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 ноября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.