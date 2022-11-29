Госагентство Азербайджана по ВИЭ о сотрудничестве с ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии начало сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по низкоуглеродной водородной экономике.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Кямран Гусейнов на мероприятии на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия".

"В рамках этого сотрудничества будут оценены потенциальный спрос и производственные возможности, а также возможности транспортировки и хранения водорода", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что национальные цели социально-экономического развития страны включают в себя достижение чистой окружающей среды и "зеленого" роста.

"Наше агентство сосредоточено на вопросе производства ВИЭ. В этом плане мы ставим две цели: декарбонизацию и развитие возобновляемых источников энергии", - сказал Гусейнов.

Реализуются проекты по строительству солнечной и ветряной электростанций мощностью 240 и 230 МВт с ACWA Power и Masdar, проект 240-мегаваттной солнечной электростанции в Джабраиле, сказал он.