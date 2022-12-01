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Ведутся переговоры с инвесторами и МСП в сфере ВИЭ - госагентство Азербайджана

Экономика Материалы 1 декабря 2022 16:12 (UTC +04:00)
Ведутся переговоры с инвесторами и МСП в сфере ВИЭ - госагентство Азербайджана

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры с инвесторами и малыми и средними предприятиями (МСП), специализирующимися на секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии Кямран Гусейнов в ходе панельной сессии на 18-м ежегодном собрании Международной сети для малых и средних предприятий (INSME) на тему «Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост», передает Trend.

"Последние два года были продуктивными для нас в плане развития ВИЭ. На данный момент мы ведем переговоры с инвесторами и малыми и средними предприятиями, специализирующимися на этом секторе", - сказал Гусейнов.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются МСП в мире, Гусейнов отметил, что среди них регулирование правовой базы, механизм поддержки и стимулы, третья проблема - финансовые аспекты.

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