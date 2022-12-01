Пакистанские компании заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Пакистанские компании заинтересованы в расширении своего присутствия на рынке Азербайджана.

Об этом сказал в четверг журналистам президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти, передает Trend.

По его словам, в Азербайджане находится большая делегация бизнес-представителей Пакистана.

"Они прибыли в страну с соответствующими образцами своей продукции, проводят B2B встречи, знакомятся с рынком и его потенциалом. Хочу также отметить, что правительство Азербайджана поддержало инициативу освобождения от таможенных сборов операций с рисом. Считаю, что это положительно скажется на будущем товарообороте между странами", - добавил Бхатти.

Отметим, что в Азербайджане находится делегация в составе 60 представителей пакистанского бизнеса.