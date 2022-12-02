Центробанк Азербайджана запустил систему эмиссии ценных бумаг (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована 2 декабря 2022 года в 10:29)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустил систему эмиссии ценных бумаг.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ЦБА, основной целью этой системы является создание гибких финансовых возможностей на рынке путем расширения применения электронных услуг на рынке капитала и повышения доступности рынка по цифровым каналам

Согласно сообщению ЦБА, в связи с государственной регистрацией и размещением через систему инвестиционных ценных бумаг Центральным банком, Национальным депозитарным центром (НДЦ) и Бакинской фондовой биржей (БФБ) начато оказание услуг эмитентам в электронном виде по принципу "единого окна".

"Система предусматривает государственную регистрацию выпуска инвестиционных ценных бумаг, утверждение проспектов эмиссии и информационных меморандумов, государственную регистрацию выпуска акций при консолидации, дроблении и увеличении или уменьшении номинальной стоимости акций, государственную регистрацию выпуска акций при реорганизации юридических лиц, изъятие инвестиционных ценных бумаг из обращения, утверждение отчета об итогах эмиссии, а также позволяет осуществлять в электронной форме соответствующие операции, связанные с государственной регистрацией выпуска инвестиционных ценных бумаг за пределами территории Азербайджана и государственной регистрацией внесения дополнений и изменений в проспект эмиссии и решение о выпуске", - говорится в сообщении ЦБА.