Илон Маск и Джефф Безос могут посетить Азербайджан - Azercosmos

БАКУ /Trend/ - Основатель и глава Amazon Джефф Безос и глава американской компании Space X Илон Маск возможно примут участие в Международной конференции по астронавтике, которая пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года.

Как передает Trend, об этом сказал председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Самаддин Асадов.

По его словам, в конференции на тему «Глобальные вызовы и возможности: дадим космосу шанс», примут участие ведущие организации в космической сфере из США, Франции, Турции и представители других стран. В целом ожидается участие более 6 000 гостей. Эти гости — руководители и представители организаций, определяющих мировую космическую повестку, таких как NASA, CNES, Airbus, Boeing, а также ученые и студенты.