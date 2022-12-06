Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном

Экономика Материалы 6 декабря 2022 11:18 (UTC +04:00)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимся с визитом в Баку заместителем премьер-министра Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, в ходе которого было обсуждено расширение сотрудничества между странами.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым мы затронули вопросы развития отношений между нашими странами, укрепления экономических связей, а также расширения сотрудничества", - пишет министр.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости