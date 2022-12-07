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ВБ поддерживает "зеленое" развитие Азербайджана

Экономика Материалы 7 декабря 2022 10:41 (UTC +04:00)
ВБ поддерживает "зеленое" развитие Азербайджана

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) поддерживает "зеленое" и устойчивое будущее Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказала в среду региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл в ходе презентации отчета "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту".

По ее словам, в этом отчете основное внимание уделяется долгосрочным перспективам роста экономики страны и рекомендациям, которые помогут Азербайджану перейти от развития, основанного на ископаемом топливе, к "зеленой", устойчивой экономической модели.

Сара Майкл также отметила, что 8 декабря будет подписан Страновой экономический меморандум, нацеленный на ускорение экономического роста Азербайджана.

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