Названы средства на реализацию Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг.

БАКУ /Trend/ - Обнародованы необходимые средства для реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, сообщает в пятницу Trend.

По словам премьер-министра Али Асадова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), на реализацию Стратегии социально-экономического развития, утвержденную распоряжением главы государства 22 июля 2022 года, в общей сложности, по предварительным подсчетам, потребуются средства бюджета в размере 32,7 млрд манатов, из которых 19,2 млрд манатов (58,7%) будут направлены на обеспечение "Большого возвращения" на освобожденные земли.

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