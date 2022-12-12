Официальный курс маната к мировым валютам на 12 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7876 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник: