Предприниматели региона РФ планируют бизнес-миссию в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Делегация Тюменской области РФ планирует посетить Азербайджан с бизнес-миссией.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области"

«24-26 января 2023 года Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» организует бизнес-миссию в Азербайджан», - говорится в сообщении Центра.

В сообщении отмечается, что цель бизнес-миссии - организация деловых переговоров с потенциальными покупателями.

Кроме того, запланированы встречи в Торговом представительстве и представительстве АО "Российский экспортный центр" в Азербайджане.