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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в сфере МСБ

Экономика Материалы 13 декабря 2022 13:56 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в сфере МСБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом Кыргызстана в Азербайджане Кайратом Осмоналиевым.

На встрече было подчеркнуто наличие широкого потенциала для сотрудничества между МСБ Азербайджана и Кыргызстана, состоялся обмен мнениями по координации бизнеса обеих стран в сфере МСБ.

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