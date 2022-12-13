Anglo Asian Mining обратится в международный суд в связи с незаконной эксплуатацией армянами азербайджанского месторождения

БАКУ /Trend/ - Британская операционная компания Anglo Asian Mining, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обратится в международный суд в связи с незаконной эксплуатацией армянской стороной азербайджанского месторождения "Гызылбулаг".

Об этом сказал во вторник Trend финансовый директор Anglo Asian Mining Ильхам Халилов.

По его словам, этот процесс будет осуществлен либо со стороны правительства, либо со стороны Anglo Asian Mining.

"Нам также необходимо будет уточнить размер ущерба, нанесенного армянской стороной", - добавил он.

Отметим, что армянская сторона продолжает вести незаконную эксплуатацию золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли", находящихся на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.