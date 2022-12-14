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Официальный курс маната к мировым валютам на 14 декабря

Экономика Материалы 14 декабря 2022 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8062 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8062

1 австралийский доллар

AUD

1,1623

1 аргентинский песо

ARS

0,0099

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3205

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0984

100 южнокорейских вон

KRW

0,1312

1 чешская крона

CZK

0,0743

100 чилийских песо

CLP

0,198

1 китайский юань

CNY

0,2442

1 датская крона

DKK

0,2428

1 грузинский лари

GEL

0,6357

1 гонконгский доллар

HKD

0,2186

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0995

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1661

1 швейцарский франк

CHF

1,8296

1 израильский шекель

ILS

0,4989

1 канадский доллар

CAD

1,2529

1 кувейтский динар

KWD

5,5475

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,112

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3851

1 мексиканский песо

MXN

0,0869

1 молдавский лей

MDL

0,0881

1 египетский фунт

EGP

0,069

1 норвежская крона

NOK

0,1736

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3841

1 российский рубль

RUB

0,0269

1 сингапурский доллар

SGD

1,2608

1 саудовский риал

SAR

0,4521

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2551

1 турецкая лира

TRY

0,0912

1 тайваньский доллар

TWD

0,0557

1 таджикский сомони

TJS

0,1672

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2545

1 новозеландский доллар

NZD

1,0952

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