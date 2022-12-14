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Продвижение женщин-предпринимателей - один из приоритетов - Орхан Мамедов

Экономика Материалы 14 декабря 2022 11:57 (UTC +04:00)
Продвижение женщин-предпринимателей - один из приоритетов - Орхан Мамедов

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БАКУ /Trend/ - Поощрение женщин к самозанятости и предпринимательской деятельности, поддержка развития женского предпринимательства являются одними из приоритетных направлений деятельности Агентства по развитию МСБ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей и комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству на тему "Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы" председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов.

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