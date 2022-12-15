ЦБ Азербайджана завтра огласит решение о параметрах процентного коридора

БАКУ /Trend/ - Следующее решение правления Центробанка Азербайджана о параметрах процентного коридора будет обнародовано 16 декабря в 11:00.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Центробанк.

Напомним, что Центробанк Азербайджана 28 октября принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента до восьми процентов. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний - повышен на один процент до пяти процентов.

Комментируя данное решение, председатель правления ЦБА Талех Кязымов сказал, что оно было принято в соответствии с планами по совершенствованию операционной структуры денежно-кредитной политики и с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, процессов, протекающих в мировой и внутренней экономической среде, а также ожиданий. В Азербайджане, как и в большинстве стран, сохраняется инфляционное давление. Согласно анализу, на фактическую инфляцию оказывают влияние инфляционные процессы у основных торговых партнеров. В условиях нарастающего инфляционного давления в последние месяцы было принято решение ужесточить денежно-кредитную политику в поддержку накоплений в национальной валюте. В целях дальнейшего усиления возможностей управления ликвидностью в банковском секторе и регулирования кредитной активности посредством процентных ставок на краткосрочном денежном рынке было сочтено целесообразным сужение процентного коридора. Было отмечено, что в связи с глобальными событиями ЦБА вынужден вести жесткую монетарную политику.