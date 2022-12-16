Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 16 декабря принял решение повысить учетную ставку на 0,25% – с 8% до 8,25%.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25%, а нижний повышен на 1,25% до 6,25%.

"Решение о сужении ширины процентного коридора было принято Советом директоров Центрального банка в августе 2022 года в соответствии с предварительными заявлениями о введении новой операционной структуры денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Центробанка, данное решение также основано на фактических показателях и обновленных макроэкономических прогнозах.

"Динамика снижения мировых цен на продовольствие, относительное замедление инфляции у торговых партнеров сказываются на уровне инфляции в стране с временными интервалами. Фактическая годовая инфляция за последние два месяца все еще остается двузначной, хотя и стабилизировалась. Неопределенность относительно инфляционной среды на следующий год высока. К концу текущего года прогнозируется двузначный рост денежной базы. В этих условиях целесообразным считалось ужесточение денежно-кредитной политики с целью ограничения чрезмерного расширения совокупного спроса. В целях управления ликвидностью в финансовом секторе и усиления влияния параметров процентного коридора на процентные ставки на краткосрочном денежном рынке принято решение о сужении ширины процентного коридора. Изменение параметров процентного коридора также служит для поддержания привлекательности накоплений в национальной валюте", - говорится в сообщении ЦБА.