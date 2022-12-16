Неопределенность относительно инфляционной среды на следующий год высока - Центробанк

БАКУ /Trend/ - Хотя фактическая годовая инфляция в Азербайджане за последние два месяца стабилизировалась, она все еще остается двузначной, и неопределенность в отношении инфляционной среды на следующий год высока.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

"К концу текущего года прогнозируется двузначный рост денежной базы. В этих условиях было сочтено целесообразным ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы ограничить чрезмерное расширение совокупного спроса. В целях управления ликвидностью в финансовом секторе, усиления влияния параметров процентного коридора на процентные ставки на краткосрочном денежном рынке принято решение о сужении ширины процентного коридора. Изменение параметров процентного коридора также служит для поддержания привлекательности накоплений в национальной валюте. Темпы ужесточения денежно-кредитной политики, ее уровень и продолжительность пребывания на этом уровне будут зависеть от динамики годовых показателей инфляции в предстоящем периоде и обновленных прогнозов. В случае снижения показателей и прогнозов годовой инфляции сначала будет рассмотрена пауза в ужесточении денежно-кредитной политики, а затем возможности ее снижения", - говорится в сообщении ЦБА.

Согласно ЦБА, в ноябре месячная инфляция составила один процент, а годовая - 15,1%, а годовая базовая инфляция составила 14,7%.

«Среди факторов, определяющих динамику инфляции, доминирующее положение сохраняют факторы расходов иностранного происхождения. Снижение мировых цен на продовольствие на 14% за последние шесть месяцев и относительное замедление средневзвешенной инфляции у партнеров были одними из факторов, повлиявших на снижение темпов инфляции в последние месяцы. Но этот эффект происходит с интервалом в 6-9 месяцев. Инфляционные ожидания меняются в разных направлениях в разных секторах. Согласно результатам мониторинга предприятий реального сектора, инфляционные ожидания в ноябре по сравнению с октябрем выросли в сфере торговли и услуг, практически не изменились в ненефтегазовой отрасли и снизились в строительстве», - отмечает ЦБА.

Проведенный Центробанком анализ показывает, что инфляция достигла пика (15,6%) в предыдущем месяце, и ожидается, что после этого она будет двигаться в направлении падения.

«Несмотря на однозначный прогноз инфляции на 2023 год, неопределенность в отношении инфляционной среды остается высокой", - подчеркивает Центробанк.