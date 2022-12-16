Создается баланс между факторами, влияющими на инфляцию – Центробанк

БАКУ /Trend/ - Недавний анализ показывает, что постепенно создается баланс между факторами, увеличивающими и уменьшающими инфляцию.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

"Снижение мировых цен на продовольствие и, как следствие, относительное ослабление инфляционного давления в странах-партнерах могут иметь смягчающее влияние на инфляцию. Снижение активности в мировой экономике и ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве стран также поддерживают этот процесс. Однако реализация возможности рецессии может вызвать значительные изменения во внешнем балансе многих развивающихся стран. Внутренние инфляционные риски в первую очередь связаны с чрезмерным расширением совокупного спроса. Будет продолжена эффективная координация фискальной и монетарной политики по ограничению трансформации растущих расходов в инфляцию, будут приняты необходимые решения для создания устойчивого баланса совокупного спроса и предложения", – говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, ЦБА обеспечит создание монетарных условий, которые ограничат чрезмерное расширение совокупного спроса до тех пор, пока инфляция не войдет в целевой диапазон.

"Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике и коридору процентных ставок будут приниматься в зависимости от наблюдаемых в инфляционной среде факторов и масштабов ожидаемых изменений этих факторов. Будет рассмотрено дальнейшее сужение ширины процентного коридора в зависимости от возможностей влияния новой операционной структуры денежно-кредитной политики на процентные ставки в финансовом секторе", - отмечается в сообщении ЦБА.