Азербайджан укрепляет контакты с польской стартап-экосистемой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджанской Республики подписало меморандум о сотрудничестве с фондом Startup Hub Poland, одним из ведущих инновационных центров для высокотехнологичных стартапов из Центральной и Восточной Европы.

16 декабря в Баку состоялся польско-азербайджанский семинар по инновациям, организованный совместно Посольством Республики Польша в Баку, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фондом Startup Hub Poland и Инновационно-технологическим центром IdealHub.

В ходе мероприятия были рассмотрены возможности развития польско-азербайджанского сотрудничества в области поддержки инноваций и стартапов, в частности, на фоне многосторонней программы V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB), которая реализуется в Азербайджане по инициативе Польши с начала 2022 года консорциумом чешских, венгерских, польских, словацких и азербайджанских партнеров. Проект поддерживается и финансируется Международным Вышеградским фондом.

Выступая на открытии мероприятия, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Маммадов сказал: «Я уверен, что развитие инновационного предпринимательства проложит путь к укреплению нынешнего экономического потенциала Азербайджана и Польши. Совместные инициативы будут способствовать созданию соответствующих площадок среди предпринимателей, стартапов и инвесторов обеих стран и будут стимулировать наше сотрудничество в будущем». Председатель Маммадов также проинформировал участников семинара о механизмах поддержки KOBİA для стимулирования инновационной деятельности местных предпринимателей, включая выдачу стартовых сертификатов и инструменты общей поддержки бизнеса в Азербайджане.

Посол Республики Польша в Азербайджанской Республике Рафал Поборски, касаясь непосредственно программы V4ATB, отметил: «У меня была возможность открыть и принять участие в 2 мероприятиях DemoDay в рамках этой программы, и я должен сказать, что я впечатлен предложениями, представленными молодыми талантливыми азербайджанскими стартап-командами, ищущими партнеров и финансирования в Европе. Они в основном хорошо подготовлены с технологической и деловой стороны». «Поскольку Польша была инициатором всей программы, я не сомневаюсь, что ее продолжение в 2023 году , а также подписанное сегодня соглашение создадут новые перспективы сотрудничества для польско-азербайджанского сотрудничества в области инноваций, в том числе на институциональном и научном уровне», - добавил посол Поборски.

Генеральный директор и основатель фонда Startup Hub Poland (лидер программы V4ATB) Мацей Садовски представил ключевые данные о польской стартап-экосистеме, а также о польских инструментах поддержки инноваций. Он также обсудил текущие результаты программы V4ATB. «Начиная с Варшавы, в Вышеградской группе на данный момент прошло 8 подобных этапов программы, в самых динамических технополисах Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, самом быстрорастущем стартап-регионе в Европейском Союзе. Там бум единорогов, и я не вижу причин, по которым Азербайджан не должен извлечь выгоду из этого», - сказал Мацей Садовский. С начала программы заявки на участие подали более 160 стартап-команд. Пока 80 проектов приняли участие в менторских и акселерационных сессиях, а также демо-днях, в ходе которых азербайджанские стартапы могли представить себя аудитории ряда инвесторов из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также из США и Турции.

В свою очередь, основатель Инновационно-технологического центра IdealHub (азербайджанский партнер V4ATB) Турал Керимли сказал: «IdealHub работает менее года, и наш первый международный проект, где мы являемся основными партнерами в Азербайджане, это грант от Международного Вышеградского фонда по программе V4-Azerbaijan Tech Bridge, куда мы уже смогли успешно привлечь 80 азербайджанских стартапов. И для меня действительно особенный момент быть здесь с вами сегодня. На профессиональном уровне это событие является для нас важной вехой. Сегодня мы видим, что нам действительно удалось сделать первые шаги к формированию в Азербайджане чувства стартап-сообщества, что является одним из наших ключевых приоритетов».

В завершении мероприятия Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджанской Республики подписало меморандум о сотрудничестве с фондом Startup Hub Poland, направленный на развитие сотрудничества между польскими и азербайджанскими бизнес-сообществами, стартапами, инвесторами и т. д., обмен информацией, опытом и организация совместных мероприятий.

Программа V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) была запущена в 2022 году для установления и расширения сотрудничества между Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и Азербайджаном в сфере инноваций путем объединения участников стартап-экосистемы, таких как инновационные центры, частные инвесторы, венчурные фонды и корпорации из ЕС стремящиеся к инновациям, с потенциалом азербайджанских стартапов и новаторов. Программа создала новую сетевую платформу между партнерами из Вышеградской группы (инвесторы, акселераторы, ангелы, менторы и т.д.) с одной стороны, и стартапами и инноваторами из Азербайджана с другой. Проект состоит из серии встреч, обучения, программы повышения квалификации, демо-дней, нетворкинга, постакселерации и - наконец - V4-Azerbaijan Startup Summit в Баку, который состоится в 2023 году.

Проект был инициирован Посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) Фонда. Инициатива реализуется Консорциумом из 4 партнеров Вышеградской группы: Startup Hub Poland Foundation (Польша, лидер проекта), AI Startup Incubator (Чехия), StartITup Győr (Венгрия), CIVITTA (Словакия) в сотрудничестве с IdealHub Innovation and Technology Center из Азербайджана. Программа имеет ряд партнеров в сообществе (например, Азербайджанский университет нефти и промышленности, Azerbaijan Micro-Finance Association, Social Innovation Lab, Youth Inc., Gamepons) и пользуется поддержкой всех посольств стран Вышеградской группы в Баку: Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии.