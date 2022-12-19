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Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)

Экономика Материалы 19 декабря 2022 11:16 (UTC +04:00)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - Состоялось подписание документов об экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.

Как передает Trend, документы были подписаны в рамках 7-го заседания азербайджано-саудовской межправительственной совместной комиссии.

Первый документ связан с созданием совместного Делового совета между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Федерацией палат Саудовской Аравии.

Вторым документом является протокол межправительственной комиссии.

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа (ФОТО)
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