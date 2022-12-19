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Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана

Экономика Материалы 19 декабря 2022 11:29 (UTC +04:00)
Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения вне парка технологий, получат статус резидента Парка технологий и на этой основе будут пользоваться налоговыми льготами.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел свое отражение в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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