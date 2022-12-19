Подписано соглашение о создании делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 декабря в Баку состоялось 7-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия в областях экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи.

В рамках заседания между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Федерацией палат Саудовской Аравии подписано соглашение о создании совместного делового совета Азербайджана и Саудовской Аравии.

Совместный деловой совет Азербайджан-Саудовская Аравия, в котором будут представлены представители бизнес-сообществ обеих стран, поддержит инициативы предпринимателей, поможет наладить прямые партнерские отношения между бизнесменами, организовать взаимные визиты, встречи, семинары, круглые столы и другие мероприятия, обмен информацией между бизнес-кругами.

В своем выступлении на заседании комиссии председатель правления Агентства Орхан Мамедов проинформировал о сотрудничестве с соответствующими структурами Саудовской Аравии, отметив, что Агентство продолжит свою деятельность по расширению связей между бизнес-кругами наших стран, развитию сотрудничества между бизнес-сообществами и дальнейшему развитию торговых связей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)