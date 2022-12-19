Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)

Экономика Материалы 19 декабря 2022 15:55 (UTC +04:00)
Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы обменялись мнениями с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бен Абдул-Азизом Аль-Фалихом о текущем состоянии и развитии торгово-экономических отношений между нашими странами, в том числе о стимулировании инвестиций", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня состоялось подписание документов об экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.

Первый документ связан с созданием совместного Делового совета Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики и Федерацией палат Саудовской Аравии. Вторым документом является протокол межправительственной комиссии.

Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)
Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)
Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)
Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости