Глава МИД Венгрии сообщил, что девять стран отказались голосовать за лимит цен на газ

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник не смогли на своем утреннем заседании в Брюсселе достичь договоренности о потолке цен на газ. Как сообщил принимающий участие в совещании министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, голосование будет продолжено, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня на утренней сессии было выдвинуто новое предложение, по которому было проведено пробное голосование. В его ходе девять стран проголосовали против [предложенного уровня]", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в перерыве заседания. Его выступление транслировалось в эфире венгерского телеканала М1.

По его словам, поскольку против выступили в основном малые страны, имеющие небольшую численность населения, а также Германия, это предложение могло бы быть принято квалифицированным большинством голосов. Однако было решено провести новое голосование, потому что руководство ЕС "хочет достичь консенсуса, чтобы ответственность была разделена, когда выяснится, что это была ошибка", пояснил министр.

Сийярто заявил, что "сколько бы раундов голосования ни было, сегодня Венгрия проголосует против газового лимита, потому что мы считаем, что это крайне плохая мера, которая опасна для Европы и может поставить под угрозу европейские поставки энергоресурсов". По словам министра, "Газпром" уже предупредил, что будет вынужден сократить поставки газа в случае введения ценового лимита. "Это приведет к сужению рынка и росту цен", - отметил глава МИД. Он подчеркнул, что, по мнению венгерского правительства, странам ЕС вместо санкций и ограничений следует добиваться диверсификации источников энергии и разнообразить маршруты доставки энергоносителей в Европу.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также заявил, что введение потолка цен на газ не будет вынуждать Венгрию согласовывать с Еврокомиссией возможные изменения в долгосрочных контрактах с Россией.

"Это вмешательство в ситуацию на рынке повлияет на ценообразование, зафиксированное в нашем соглашении [с Россией] о покупке газа в долгосрочной перспективе", - сказал Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

Глава МИД отметил, что для Венгрии крайне важна готовность обсуждать этот вопрос, выраженная вице-премьером РФ Александром Новаком. По словам министра, для Будапешта также имеет большое значение тот факт, что "очень плохое предложение о потолке цен на газ дает ему все же свободу действий" и не содержит требования согласовывать заранее с Еврокомиссией возможные изменения в контрактах с российской стороной. Венгрия получает российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию на основе долгосрочных контрактов между компанией MVM и "Газпромом"