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Азербайджанская нефть подорожала

Экономика Материалы 20 декабря 2022 09:42 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 декабря повысилась на 1,61 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,43 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник в нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,75 доллара – до 81,79 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку-Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,28 доллара, составив 42,99 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 декабря повысилась на 0,53 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 79,65 доллара за баррель.

Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.

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